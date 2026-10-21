Ad Arezzo dirige Fourneau di Roma 1 Bilancio favorevole ai sanniti che hanno vinto 3 volte le sfide dirette dal fischietto italo-belga

A dirigere Arezzo-Benevento è stato sesignato Francesco Fourneau, classe '84, appartenente alla sezione di Roma 1. Figlio di un belga di origini francesi e di madretaliana,ha iniziato ad arbitrare nel 2006, arrivando in Lega Pronel 2014.

Ha trascorso tre anni in terza serie, nei quali ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria, è stato promosso nella Can B nel 2017.

Ha diretto per ben sette volte il Benevento nella sua ancora giovane carriera: bilancio di tre vittorie (con Reggina, Crotone e Chievo Verona in serie A, quella che fu la prima vittoria giallorossa nel primo anno di massima serie), due pareggi (con Spezia e Pisa in trasferta) e due sconfitte (contro Cremonese e Meldi, ancora in trasferta).

Founeau sarà coadiuvato dai guardalinee Davide Imperiale di Genova e Matteo Lauri di Gubbio Il quarto uomo sarà Alessandro Colelli di Ostia Lido. Var sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, assistente al Var Daniele Rutella di Enna.