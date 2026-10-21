Per Benevento-Catanzaro da stasera attiva anche la vendita "online" Cambio di programma per la vendita dei biglietti per la sfida del 27 ottobre al Vigorito

Dietrofront sulla possibilità di poter accedere alla vendita “on line” dei biglietti per Benevento-Catanzaro in programma il 27 ottobre alle ore 19 al Vigorito. In un primo momento la vendita online/web non era stata consentita, ma l'Etes non ha suoi punti vendita nei pressi della città calabrese e allora giocoforza si è deciso di cambiare programma.

Ricordiamo che la vendita ai botteghini è iniziata oggi alle 15, ma dalle 20 circa è possibile acquistare i biglietti anche online. La vendita per i veneventani sarà possobile fino alle 19 del 27 ottobre,

Ricordiamo i prezzi:

Curva Sud 13 euro (ridotto 11)



Curva Nord Family 13 (ridotto 11)



Distinti 18 (ridotto 15)



Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)



Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)



Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)



Tribuna centrale 50



Settore ospiti 13.

*Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES pari a 2,00€