La Samp ha scelto D'Angelo: per oggi attesa la firma Per il successore di Corradi un compito arduo sulla panchina della tormentata squadra blucerchiata

Se non accadrà nulla di inatteso (la premessa è d'obbligo quando si parla della Sampdoria...), stamattina, giovedì, Luca D'Angelo sarà il nuovo allenatore della squadra blucerchiata. L'accordo verbale c'è, bisogna ora solo mettere nero su bianco, ovvero firmare il contratto che leghi l'allenatore pescarese alla società genovese. Sta insomma per chiudersi un altro momento buio per una delle squadre più amate del calcio italiano (oltre ventimila abbonati anche quest'anno), rimasta senza allenatore per quasi tre giorni dopo l'esonero di Bernardo Corradi. La telenovela ha visto susseguirsi nomi tra i più disparati, da Giampaolo, che ha finito per rifiutare, a Mignani, finoa Caserta e persino a Baroni, che è l'attuale tecnico dell'Hellas Verona.

Tutto questo appena due giorni prima della difficile trasferta di Bolzano, dove gli assenti come al solito saranno tantissimi. Da Insigne a Meijer, fino ad Esposito. In forse anche Di Pardo, Delli Carri e Ravanelli. Uno scenario apocalittico per il nuovo tecnico che avrà poco più di 24 ore per mettere almeno ordine nelle file della Samp.