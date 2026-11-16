L'Under 21 azzurra torna in campo: Cherubini nell'undici titolare Si gioca all'Armando Picchi di Livorno contro la selezione del Belgio

L'Italia Under 21 torna in campo questa sera alle 18,15 all'Armando Picchi di Livorno (diretta Rai2) per la seconda amichevole di questa sosta di campionato.

Come di consueto, Baldini non ha nascosto la formazione. Rispetto alla Francia ci sono cinque cambi: Daffara tra i pali al posto di Palmisani, Lulli largo a destra invece di Mane, Faticanti regista per Amatucci, e Inacio e Cherubini dal primo minuto a supporto di Camarda, confermato al centro dell’attacco. “Abbiamo una certa identità di squadra, ho preferito cambiare ma non troppo – ha aggiunto Baldini –. Dico sempre ai ragazzi di mantenere costanza nel tempo nell’espressione del gioco. Sono stati fantastici fin qui, anche nella sconfitta in Polonia: mi aspetto che mantengano questa continuità, che siano una squadra propositiva, che voglia sempre vincere e non abbia paura di nessuno. Sono sicuro che questi giocatori, che reputo speciali, abbiano assorbito questo atteggiamento: essere qui per me è solo una gratificazione. Chi riceve un premio sono io: sono talmente bravi che mi fanno sentire fortunato”.

Dunque il fantasista giallorosso patirà titolare col suo numero 10 sulle spalle. Partirà ancora dalla panchina invece Mattia Mannini, che però si spera possa anche lui trovar eil campo nel corso della gara.