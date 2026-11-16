Una sfida speciale, dal forte sapore di passato ma con lo sguardo ben fisso sul presente e sugli obiettivi dei giallorossi. Pietro Beruatto si prepara a tornare allo stadio Marassi per affrontare la sua ex squadra, la Sampdoria, e suona la carica in vista di una trasferta che si preannuncia ricca di insidie.
Il ritorno a Marassi e le insidie della Sampdoria
Per l'esterno del Benevento non sarà una partita come le altre: "Proverò grandi emozioni ad affrontare la Sampdoria, la mia ex squadra. Affrontiamo una formazione che viene da un periodo positivo, costruita per fare bene e con calciatori forti. Sarà una gara tosta e Marassi rappresenterà il loro dodicesimo uomo in campo". Beruatto ha poi analizzato il momento tattico dei giallorossi e le possibili trappole del match: "Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, sapendo che le avversarie ci studiano e sanno che a volte ci sbilanciamo un po' troppo. A Genova potrà riproporsi un copione simile a quello di Cremona, con loro attendisti e pronti ad aspettare una nostra forzatura. Lo sappiamo, ci stiamo lavorando e cercheremo di non commettere gli stessi errori. Sarà una partita soprattutto di atteggiamento: dovremo scendere in campo con la giusta spensieratezza, facendoci caricare dalla cornice di uno stadio così importante". Non manca un passaggio sul tecnico blucerchiato: "D’Angelo è un allenatore che conosce benissimo la categoria. Mi aspetto che ci studi molto bene, si vede già l’impronta che ha dato alla sua squadra".
Il gioco di Floro Flores e la forza del gruppo
Il terzino ha poi raccontato il suo impatto con la realtà sannita e il feeling scattato con il gioco di mister Floro Flores, dopo un periodo non semplice della sua carriera: "Ci divertiamo molto con il gioco del mister. Penso che si veda in campo e spero che riusciamo a far divertire anche chi ci guarda. Non è un calcio complicato, ma è diverso rispetto a ciò che mi è stato richiesto negli ultimi anni, in cui ho sempre giocato da quinto con compiti ben precisi. Quando sono arrivato a Benevento sapevo come giocava il mister e che le sue idee rispecchiavano le mie qualità, dato che mi considero un calciatore tecnico. All'inizio non è stato facile entrare subito nelle dinamiche perché venivo da due anni e mezzo difficili". A colpire fin da subito Beruatto è stata l'intensità del lavoro quotidiano nel centro sportivo giallorosso: "Appena arrivato mi ha impressionato la competitività in allenamento. Ricordo che con Sernicola ci siamo detti: 'ma dove siamo finiti?'. All'inizio facevamo quasi fatica a reggere quei ritmi. Questa però è la nostra vera forza: un gruppo unito e la grande competizione che mettiamo in ogni singola cosa".
Equilibrio e obiettivi
Uno sguardo al percorso di crescita della squadra e al traguardo stagionale: "Siamo partiti non benissimo, ma sempre consapevoli della nostra identità, e questo ci ha permesso di crescere. Con il cambio di modulo abbiamo trovato maggiore equilibrio. Il nostro obiettivo principale resta quello di mantenere la categoria".