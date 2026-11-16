Benevento, Beruatto: "A Marassi con personalità. Con Floro Flores ci divertiamo" Le dichiarazioni del difensore giallorosso in vista del match di sabato con la Sampdoria

Una sfida speciale, dal forte sapore di passato ma con lo sguardo ben fisso sul presente e sugli obiettivi dei giallorossi. Pietro Beruatto si prepara a tornare allo stadio Marassi per affrontare la sua ex squadra, la Sampdoria, e suona la carica in vista di una trasferta che si preannuncia ricca di insidie.

Il ritorno a Marassi e le insidie della Sampdoria

Per l'esterno del Benevento non sarà una partita come le altre: "Proverò grandi emozioni ad affrontare la Sampdoria, la mia ex squadra. Affrontiamo una formazione che viene da un periodo positivo, costruita per fare bene e con calciatori forti. Sarà una gara tosta e Marassi rappresenterà il loro dodicesimo uomo in campo". Beruatto ha poi analizzato il momento tattico dei giallorossi e le possibili trappole del match: "Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, sapendo che le avversarie ci studiano e sanno che a volte ci sbilanciamo un po' troppo. A Genova potrà riproporsi un copione simile a quello di Cremona, con loro attendisti e pronti ad aspettare una nostra forzatura. Lo sappiamo, ci stiamo lavorando e cercheremo di non commettere gli stessi errori. Sarà una partita soprattutto di atteggiamento: dovremo scendere in campo con la giusta spensieratezza, facendoci caricare dalla cornice di uno stadio così importante". Non manca un passaggio sul tecnico blucerchiato: "D’Angelo è un allenatore che conosce benissimo la categoria. Mi aspetto che ci studi molto bene, si vede già l’impronta che ha dato alla sua squadra".

Il gioco di Floro Flores e la forza del gruppo

Il terzino ha poi raccontato il suo impatto con la realtà sannita e il feeling scattato con il gioco di mister Floro Flores, dopo un periodo non semplice della sua carriera: "Ci divertiamo molto con il gioco del mister. Penso che si veda in campo e spero che riusciamo a far divertire anche chi ci guarda. Non è un calcio complicato, ma è diverso rispetto a ciò che mi è stato richiesto negli ultimi anni, in cui ho sempre giocato da quinto con compiti ben precisi. Quando sono arrivato a Benevento sapevo come giocava il mister e che le sue idee rispecchiavano le mie qualità, dato che mi considero un calciatore tecnico. All'inizio non è stato facile entrare subito nelle dinamiche perché venivo da due anni e mezzo difficili". A colpire fin da subito Beruatto è stata l'intensità del lavoro quotidiano nel centro sportivo giallorosso: "Appena arrivato mi ha impressionato la competitività in allenamento. Ricordo che con Sernicola ci siamo detti: 'ma dove siamo finiti?'. All'inizio facevamo quasi fatica a reggere quei ritmi. Questa però è la nostra vera forza: un gruppo unito e la grande competizione che mettiamo in ogni singola cosa".

Equilibrio e obiettivi

Uno sguardo al percorso di crescita della squadra e al traguardo stagionale: "Siamo partiti non benissimo, ma sempre consapevoli della nostra identità, e questo ci ha permesso di crescere. Con il cambio di modulo abbiamo trovato maggiore equilibrio. Il nostro obiettivo principale resta quello di mantenere la categoria".