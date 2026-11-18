Benevento, allenamento a Paduli: in gruppo anche Cherubini e Mannini I due Nazionali Under 21 sono tornati ad allenarsi coi compagni sul campo di via Ariella

Allenamento a porte aperte per il Benevento nella vicina Paduli. I giallorossi si sono ritrovati al campo di via Ariella in mattinata per iniziare la seduta intorno alle 11.

Floro Flores può contare su tutti gli effettivi ed ha riaccolto nel gruppo i due ragazzi reduci dalle fatiche con la Nazionale Under 21. Per Cherubini, arrivato ieri sera in città si è trattato del primo allenamento settimanale con i compagni. Per Mannini, che non è stato impiegato neanche per un minuto da Baldini in Nazionale, è stata invece la seconda seduta dopo quella di ieri pomeriggio all'Antistadio Imbriani.

Era molto atteso Luigi Cherubini, che ha bagnato le due presenze in azzurro anche con una rete, ottenuta l'altra sera contro il Belgio. Il ragazzo di Tivoli è parso in ottime condizioni di forma e come sempre si è fatto ammirare per generosità e spunti tecnici. Era già entrato nella ripresa nel corso della partita giocata a Laval in Francia, vinta dagli azzurri. Ma contro il Belgio ha fatto parte della squadra titolare che è scesa inizialmente in campo. Come tutti ricordano l'amichevole in preparazione alle finali per l'Europeo è terminata sul 2 a 2.

La squadra giallorossa si allenata come sempre intensamente sul campo di Paduli. Prima esercitazioni e partitelle a tema, poi la consueta partitina finale ad alta intensità. La squadra vuole ritrovare la strada del successo, nonostante da Genova arrivino notizie di importanti recuperi per D'Angelo. Lorenzo Insigne su tutti, che manca dai campi da 43 giorni e che farà la spola da un derby all'altro. La sua ultima apparizione lo scorso 9 ottobre al Partenio fu un'autentica disfatta per i blucerchiati. Ora torna ancora per un derby, questa volta contro il Benevento in cui ha militato suo fratello Roberto.

Il Benevento ha una tradizione favorevole nelle sfide coi blucerchiati e vuole rinsaldarla anche in questo frangente.

Domani alle 11 si replica. Ma questa volta la seduta di allenamento si terrà allo stadio principale, il Vigorito. Venerdì alle 13 partenza per Genova.

Nella foto di Taddeo, un momento dell'allenamento di Paduli: Cherubini scherza con Scognamillo