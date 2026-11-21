Serie B / Diretta Sampdoria-Benevento 3-1, LIVE Segui la testuale del match valido per la dodicesima giornata di campionato

Si torna in campo con il Benevento che è di scena a Marassi contro la Sampdoria. I giallorossi sono a caccia di un risultato positivo per consolidarsi nella parte sinistra della classifica. I blucerchiati puntano alla terza vittoria consecutiva per proseguire al meglio il cammino in campionato dopo l'arrivo di D'Angelo al posto di Corradi.

72' - C'è Prisco al posto di Maita

71' - E' un assedio da parte del Benevento che non riesce a essere incisivo

70' - Entra Lauritsen

69' - La Samp resta un minuto in dieci a causa della perdita di tempo di Tutino nell'uscire dal campo

69' - Per la Samp c'è Lauritsen al posto di Tutino

64' - Entrano Tumminello e Verdi al posto di Cherubini e Siatounis

59' - Doppio cambio Sampdoria: entrano Conti e Cicconi al posto di Mezzotero e Insigne

58' - Insidiosa palla di Cherubini per Salvemini, ma è troppo alta per l'attaccante giallorosso da pochi passi

57' - Entra Okereke al posto di Lamesta

53' - Bella palla per Siatounis che calcia a botta sicura dal limite, ma spedisce alle stelle

50' - Il Benevento prova ad accorciare le distanze con un baricentro alto. la Sampdoria si difende

46' - Rientrano le squadre in campo. Floro Flores inserisce Romano al posto di Sernicola

46' - Termina il primo tempo: Sampdoria-Benevento 3-1

45' - Ammonito Sernicola

44' - Un minuto di recupero

41' - Conclusione ravvicinata di Maita, Krastev si oppone. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco

34' - Tris Sampdoria. Cross di Insigne per Mezzotero che insacca alle spalle di Vannucchi. Troppo facile per la Sampdoria trafiggere la difesa del Benevento

30' - Benevento vicino al pareggio. Sul successivo angolo, Scognamillo calcia al volo ma la palla viene salvata sulla linea da Begic che manda in angolo

30' - Punizione di Lamesta con Krastev che devia in angolo

22' - La Sampdoria ripassa in vantaggio. Ancora un cross di Mbabu dalla destra, questa volta ci arriva Insigne che di testa realizza il 2-1

18' - Ancora Benevento con Kouan che calcia di destro dal limite: Krastev blocca

16' - Gol assegnato: il Benevento pareggia

16' - C'è il check del Var

15' - PAREGGIO DEL BENEVENTO! Reagisce subito la Strega che insacca con Sernicola. Il difensore giallorosso segna il tap in vincente dopo che Krastev aveva respinto una conclusione ravvicinata di Salvemini

10' - Sampdoria in vantaggio. Alla prima occasione pericolosa, i blucerchiati insaccano con un colpo di testa di Tutino che capitalizza un cross dalla destra di Mbabu

3' - Buon giro palla del Benevento con Cherubini, Kouan e Maita. Il capitano va alla conclusione dal limite, ma Krastev blocca facilmente

1' - Squadre in campo: inizia Sampdoria-Benevento

Sampdoria-Benevento 3-1, il tabellino

SAMPDORIA (4-2-3-1): Krastev; Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann; Henderson, Abildgaard; Mezzotero (14'st Conti), Insigne (14'st Cicconi), Begic; Tutino (24'st Lauritsen). A disp.: Vindahl, Massolo, Meijer, Karamoh, Depaoli, Ferrari, Amarandei, Diop, Makoumbou. All.: D'Angelo

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola (1'st Romano), Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis (19'st Verdi), Maita (27'st Prisco), Kouan; Lamesta (12'st Okereke), Salvemini, Cherubini (19'st Tumminello). A disp.: Esposito, Caldirola, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Mignani, Talia. All.: Floro Flores

Arbitro: Tremolada. Assistenti: Fontemurato e Della Mea. Quarto ufficiale: Turrini. VAR e AVAR: Massimi e Dionisi

Marcatore: 10'pt Tutino, 15'pt Sernicola, 22'pt Insigne, 34'pt Mezzotero