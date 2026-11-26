Vigorito nuovo vice presidente di B4People: "Essenziale condividere le idee" Bedin: "La foto territorialità della B rappresenta una risorsa e una responsabilità"

Oreste Vigorito è il nuovo Vicepresidente di B4People Impresa Sociale S.r.l., la società di scopo costituita dalla Lega Serie B per sviluppare e coordinare le attività e i progetti dedicati alla sostenibilità sociale e ambientale.

La nomina è stata deliberata dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione riunitisi oggi a Roma alla presenza del Presidente del CdA di B4People Paolo Bedin, del Consigliere Gianluigi Pocchi e del Sindaco di B4People Massimo Graziosi.

Imprenditore e Presidente del Benevento Calcio, Vigorito metterà la propria esperienza e la conoscenza del sistema calcistico a disposizione di un progetto che punta a rafforzare il ruolo della Lega Serie B come parte attiva nei processi di crescita sociale e sostenibile dei territori. Il suo ingresso nella governance di B4People rappresenta un ulteriore step nel percorso di consolidamento della piattaforma, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più direttamente le Società nella strategia e nella definizione delle progettualità.

Le parole del presidente della Lega Bedin

“La forte identità territoriale della Lega Serie B - afferma il Presidente Bedin - rappresenta una risorsa e, allo stesso tempo, una responsabilità. La Serie BKT non è soltanto un campionato di calcio, ma una realtà profondamente radicata nelle comunità che rappresenta. Per questo vogliamo mettere la visibilità e la forza del nostro movimento, delle venti città e dei milioni di tifosi che ci seguono al servizio di iniziative capaci di generare valore e un impatto positivo. Con B4People intendiamo dare identità, struttura e continuità a questo impegno, trasformando le tante progettualità in un percorso strategico condiviso con le nostre società associate. La nomina di Oreste Vigorito rappresenta un contributo importante in questa direzione: la sua esperienza imprenditoriale e sportiva e la sua conoscenza del territorio saranno preziose per accompagnare la crescita della piattaforma e renderla sempre più vicina alle esigenze e alle sensibilità dei nostri club”, dichiara il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

Vigorito: "Un progetto che mette al centro la sostenibilità"

“Desidero innanzitutto ringraziare la Lega Serie B e il Consiglio di Amministrazione di B4People per la fiducia accordatami – dichiara il Presidente Oreste Vigorito -. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole del valore e dell’ambizione di un progetto che mette al centro la sostenibilità, l’inclusione e il rapporto tra il calcio e i territori. Credo che la condivisione di idee, esperienze e competenze sia fondamentale per dare continuità e concretezza a questo percorso. Per questo invito tutti a partecipare attivamente, con spirito di collaborazione e apertura al confronto, affinché ciascuno possa offrire il proprio contributo alla crescita di B4people e alla realizzazione di progettualità capaci di generare un impatto positivo sulle nostre comunità. Sono convinto che, lavorando insieme, potremo continuare a dare forma a un progetto ambizioso e costruire nuove opportunità per tutto il movimento”.

B4Christmas – Un Gol per Natale –

Sono state, inoltre, delineate le linee guida di B4Christmas, l’attività di responsabilità sociale che la Lega Serie B promuoverà in occasione di una delle giornate di campionato in programma nel mese di dicembre. L'iniziativa ha l’obiettivo di creare una raccolta fondi destinata a sostenere un progetto di contrasto alle dipendenze digitali. Attraverso B4Christmas, la Lega Serie B intende porre l’accento su un fenomeno in costante crescita che interessa in modo particolare le giovani generazioni e che richiede attenzione, consapevolezza e adeguati strumenti di prevenzione.

B4People, una piattaforma per la sostenibilità

Ente del Terzo Settore e società di scopo della Lega Serie B, B4People Impresa Sociale nasce dall'evoluzione di B Solidale, la piattaforma di responsabilità sociale avviata nel 2011 e divenuta Trust nel 2015. Nel corso degli anni, attraverso B Solidale, la Lega ha sviluppato numerosi progetti e collaborazioni con enti pubblici e privati, sostenendo iniziative nei settori dell'infanzia, della terza età, della disabilità, della ricerca scientifica e del disagio sociale. Tra le esperienze più significative anche la realizzazione di due interventi infrastrutturali a forte valenza sociale: i campi da calcio di Lampedusa e Amatrice.

Il percorso si è successivamente evoluto con la scelta della forma giuridica dell'Impresa Sociale, ritenuta dalla Lega maggiormente adeguata alle nuove opportunità offerte dalla riforma del Terzo Settore e alle prospettive di sviluppo dell'attività. Dopo una fase di rifunzionalizzazione avviata nel 2025 con l’ingresso della nuova Governance della LNPB, nel giugno 2026 la Società ha assunto la nuova denominazione di B4People Impresa Sociale S.r.l., attraverso una serie di interventi che hanno riguardato la governance, l'organizzazione e l'ampliamento dell'oggetto sociale.

Presentata ufficialmente il 25 marzo scorso a Roma, alla presenza di rappresentanti del Governo e delle istituzioni sportive, B4People è oggi la piattaforma attraverso cui la Lega Serie B intende dare una visione unitaria e una dimensione strutturata al proprio impegno in ambito CSR ed ESG (Environmental, Social, Governance), in coerenza con gli indirizzi promossi da UEFA e FIGC.

Una strategia condivisa, nuove progettualità per il futuro

Tra gli obiettivi della Società vi è innanzitutto la definizione e l'attuazione di una strategia ESG per la Lega Serie B e per le Società associate, attraverso un percorso condiviso che sappia valorizzare le esperienze già avviate e sviluppare nuove iniziative. B4People intende inoltre promuovere un tavolo permanente di confronto con i club sui temi della sostenibilità sociale e ambientale, favorendo il dialogo e le connessioni con stakeholder interni ed esterni al movimento.

Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo di progetti in materia di diritti umani, inclusione, tutela delle persone e salvaguardia ambientale, al rafforzamento delle collaborazioni con enti pubblici e privati e alla costruzione di nuove partnership. Tra le direttrici di sviluppo anche la capacità di intercettare risorse e finanziamenti dedicati, così da sostenere la realizzazione di iniziative concrete e misurabili.

L'ambizione è fare di B4People un punto di riferimento del panorama sportivo, un hub di idee e pianificazioni capace di generare valore e impatto positivo per le comunità, i territori e l'intero sistema Paese. Un percorso nel quale il calcio, grazie alla propria capacità di coinvolgimento e alla sua profonda identità territoriale, può svolgere un ruolo centrale come veicolo di valori, strumento di partecipazione e motore di cambiamento.