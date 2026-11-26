Al Barbera dirige Crezzini di Siena L'arbitro senese ha diretto una sola volta il Benevento, nel 2024 all'Ezio Sfida di Crotone

Palermo-Benevento sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena. 34 anni, bancario, dalla stagione 2024-2025 è entrato a far parte dell'organico della CAN A-B. In cariera l'arbito toscano ha diretto una sola volta il Benevento, storia del 12 febbraio 2024, pimo campionato di serie C dopo la caduta dalla B, trasferta all'Ezio Scida contro il Crotone. Sulla panchina giallorossa sedeva già Gaeano Auteru. La sfida si concluse sullo 0 a 0 (palo di Masciangelo e tante altre occasioni). Nelle file degli squali c'era Marco Tumminello, che per altro quel giorno uscì per infortunio. Più corposi i precedenti del Palermo con il fischietto senese, ben sei i pecedenti con un bilancio in perfetta parità: 3 vittorie (contro Avellino, Sudtirol e Virtus Francavilla) e tre ko (contro Carrarese, Acireale e Licata).

Crezzini sarà coadiuvato al Barbera dai guardalinee Marcello Rossi di Biella e Matteo Gentile di Isernia. Il quarto uomo sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Al Var Manuel Volpi di Arezzo, assistenta Var Simone Sozza di Seregno.