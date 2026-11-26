Iniziativa giallorossa: ricicla bottiglie di plastica, vinci biglietti omaggio Il Benevento insieme ad Asia e al Comune promuove questa iniziativa ecosostenibile

Il Benevento Calcio è pronto a lanciare un'altra bella iniziativa che accomuna tifo ed ecologia.

Insieme ad Asia Benevento e al Comune, la società giallorossa promuove infatti la raccolta delle bottiglie in PET attraverso le "Mangiaplastica" presenti in città.

Ogni bottiglia un "egopunto"

In cosa consiste la nuova iniziativa? Semplice: per ogni bottiglia inserita negli "ecocompattatori" presenti in svariati punti in città, si accumula un “ecopunto”. Raggiunti 100 ecopunti, i cittadini potranno richiedere ad ASIA un biglietto omaggio in Curva Nord per una delle gare casalinghe previste dal regolamento, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ovviamente l'iniziativa sarà accompagnata da una serie di spot promozionali per far conoscere il progetto e spiegare ai cittadini come partecipare. È prevista anche una presentazione ufficiale insieme ad ASIA e al Comune.