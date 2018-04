Il Castelfranco allunga in vetta Battuto il Montefalcone per 3 a 2

Grande vittoria ieri pomeriggio sull'ostico campo del Montefalcone per il Castelfranco: i ragazzi di mister Mustone hanno giocato bene e vinto meritatamente.

Partita subito sui binari giusti: al 16' gran gol di Giannini che, dopo una grande azione di Mascia, insacca con un "cucchiaio". Dopo 5 minuti è il capitano a mettere la firma nel tabellino ancora una volta sugli sviluppi di una grande azione di Mascia. Al 32' è subito 3-0: è Mario Mascia che mette in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Si va negli spogliatoi con il Castelfranco in vantaggio per 3-0.

Nel secondo tempo il Montefalcone cerca e trova il 3-1 e, nel finale, i locali trovano nuovamente il gol con Brillante per uno score finale che dice 2-3. Il Castelfranco allunga in classifica con 5 punti sul Buonalbergo e 7 sul Colle Sannita.

Appuntamento a sabato prossimo nell'ultima gara tra le mura amiche contro il Paduli.

Redazione