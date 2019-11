Under 17, all'Avellola c'è Benevento - Trapani I giallorossi alla ricerca del terzo successo consecutivo nel match di domenica

Si giocherà domenica mattina il match tra le formazioni under 17 di Benevento e Trapani. I giallorossi sono in un buon momento di forma, come testimoniato dall'importante successo ottenuto nella scorsa giornata contro la Salernitana in trasferta. E' chiaro che l'obiettivo è quello di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi per insidiarsi con sempre maggiore convinzione ai vertici della classifica. Il fischio d'inizio è fissato alle 10:30.

Ecco il programma dell'ottava giornata:

Benevento – Trapani

Crotone – Perugia

Frosinone – Salernitana

Juve Stabia – Pescara

Lecce – Napoli

Roma – Cosenza

Riposa: Ascoli

La classifica:

Roma 18

Napoli 13

Pescara 13

Benevento 12

Perugia 12

Frosinone 10

Ascoli 9

Cosenza 8

Salernitana 7

Crotone 7

Juve Stabia 6

Trapani 4

Lecce 2