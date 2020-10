Under 17, all'Avellola c'è Benevento - Pescara Alle 15 il fischio d'inizio del match

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15, i cancelli dell'Avellola si apriranno per l'incontro tra Benevento e Pescara, valevole per il campionato under 17. I giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta a Lecce, un risultato a cui vorranno dare continuità con grande voglia e convinzione. Per gli abruzzesi si tratta dell'esordio in campionato, considerato che nello scorso weekend hanno riposato a causa del numero dispari di formazioni presenti nel girone.

Ecco il programma della seconda giornata:

Benevento – Pescara

Frosinone – Empoli

Napoli – Cosenza

Reggina – Fiorentina

Roma – Lecce

Salernitana – Ascoli

Riposa: Crotone

La classifica:

Roma 3

Cosenza 3

Benevento 3

Empoli 1

Napoli 1

Crotone 1

Reggina 1

Fiorentina* 0

Frosinone* 0

Pescara 0

Lecce 0

Salernitana 0

Ascoli 0