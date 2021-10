Under 17, Benevento rullo compressore: vittoria a Reggio Calabria I giallorossi si confermano al primo posto in classifica e allungano sulla Roma

Reggina - Benevento 2-4

Reggina: Filippelli (29'st Previti), Maressa, Saba (21'st Pacurar), Romeo, Paura, Serra, Palumbo (21'st Molinari), Mollica (29'st Morra), Cannistrà, Perri (29'st Cecere), Malara (5'st Maietta). All.: Zito

Benevento: Esposito, Di Martino (32'st Palladino), De Gennaro, Avolio, Galietti, Marrone, Di Serio (32'st Signorelli), Pengue (18'st Ballirano), Perlingieri (42'st Vitale), Carriola, Francescotti (18'st Brugognone). A disp.: Simeoli, Volpe, Zarrillo, Traettino. All.: Rocco

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme

Assistenti: Gigliotti di Lamezia Terme e Cotroneo di Reggio Calabria

Reti: 10'pt Cannistrà (R), 41'pt Perlingieri (B), 11'st Carriola (B), 16'st Di Serio (B), 32'st Maietta (R), 41'st Brugognone (B)

Note: Espulso Maressa al 15'pt

Importante vittoria per il Benevento sul difficile campo della Reggina. L'under 17 giallorossa si è imposta con il risultato di 4-2, confermandosi al comando della classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo dieci minuti con Cannistrà, per poi trovarsi in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Maressa. Il Benevento ha pareggiato i conti sul finire di frazione con Perlingieri, per poi dilagare nella ripresa con Carriola e Di Serio. La Reggina ha avuto la forza di riaprire la contesa al 32' con Maietta, ma la truppa guidata da Rocco ha chiuso i conti al 41' con una rete di Brugognone. Una vittoria che consolida il primo posto con 16 punti ottenuti in sei giornate. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la sosta: la ripresa è fissata al 31 ottobre con il Benevento che ospiterà il Frosinone all'Avellola.

I risultati della sesta giornata:

Crotone - Salernitana 1-0

Lazio - Perugia 2-0

Lecce - Ascoli 3-0

Napoli - Roma 1-1

Reggina - Benevento 2-4

Ternana - Cosenza 0-1

Riposa: Frosinone

La classifica:

Benevento 16

Roma 13

Lazio 12

Lecce 11

Napoli 10*

Cosenza 9*

Crotone 9

Reggina 6

Perugia 6

Frosinone 4

Salernitana 3

Ternana 1

Ascoli 1

*una partita in meno