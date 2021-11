Under 17, il Benevento torna alla vittoria: sconfitto l'Ascoli I giallorossi balzano momentaneamente al comando della classifica

Benevento - Ascoli 4-2

Benevento: Esposito, Di Martino, Di Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (39'st Signorelli), Pengue (1'st Ballirano), Perlingieri, Carriola, Francescotti (24'st Brugognone). A disp.: Simeoli, Volpe, Zarrillo, Galietti, Palladino, Vitale. All.: Rocco

Ascoli: Amato, Zoboletti, Regnicoli, Andreucci (32'st Di Donato), Bozzolini, Troiani (32'st Toska), Del Moro L., Maiga, Del Moro A. (10'st Cavallini), Di Sabatino (20'st Rossi Lopez), Fratini (20'st De Marcellis). A disp.: Santalucia, Cacciatori, Ferrara, Strappini. All.: Seccaroni

Arbitro: Palmieri di Avellino

Assistenti: Auriemma e Angelillo di Nola

Reti: 39'pt e 8'st Del Moro A. (A), 2'st Marrone (B), 13'st Francescotti (B), 18'st Di Serio (B), 41'st Signorelli (B)

L'under 17 del Benevento ha battuto l'Ascoli tra le mura amiche ed è tornata momentaneamente al comando della classifica. Sono tre punti di grande importanza per i giallorossi che erano reduci da due pareggi consecutivi rimediati contro Frosinone e Perugia. Il primo tempo si è chiuso con i marchigiani in vantaggio grazie a una marcatura di Del Moro A., giunta al 39'. Nella ripresa la truppa di Rocco ha pareggiato i conti con Marrone, per poi ripassare sotto sei minuti più tardi a causa di un'altra rete di Del Moro A. Il Benevento è salito sugli scudi al 13' con il pareggio firmato da Francescotti e successivamente ha preso il largo con le marcature di Di Serio e Signorelli che hanno portato il risultato sul definitivo 4-2. In attesa dei risultati di domani, la Strega ha ritrovato il comando della classifica. Nel prossimo fine settimana non ci saranno partite per via della sosta del campionato. Si riprenderà il 5 dicembre con l'undicesima giornata che vedrà i giallorossi affrontare il Cosenza in trasferta.

I risultati della 10^ giornata:

Frosinone - Cosenza domani

Lazio - Salernitana domani

Lecce - Crotone domani

Reggina - Roma domani

Ternana - Napoli domani

Riposa: Perugia

La classifica (in aggiornamento):

Benevento 21

Lazio 19

Roma 18

Lecce 18

Napoli 17

Perugia 13

Cosenza 12

Reggina 9

Crotone 9

Frosinone 8

Salernitana 7

Ternana 4

Ascoli 1