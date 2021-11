Benevento, under 17: Di Martino convocato in nazionale L'esterno difensivo parteciperà al Torneo dei Gironi

Nuova convocazione in Nazionale per il settore giovanile del Benevento. A vestire la maglia azzurra sarà Christian Di Martino, difensore dell'under 17 allenata da Dario Rocco. Il calciatore giallorosso parteciperà al prossimo "Torneo dei Gironi", in programma dal 25 al 28 novembre presso Novarello. Grande soddisfazione per tutto il vivaio e in particolar modo per la compagine d'appartenenza, la quale è partita molto bene in campionato con 21 punti ottenuti nelle prime dieci partite, a una lunghezza dal comando della classifica. Un rendimento che a permesso a Di Martino di mettersi in mostra e di guadagnarsi l'importante convocazione da parte del Tecnico Federale Bernardo Corradi.