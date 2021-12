Under 17, il Benevento sfida il Cosenza Il match si giocherà domenica

Sarà di scena a Cosenza la compagine under 17 del Benevento Calcio. Il match si giocherà domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 10.30. I giallorossi, reduci dalla vittoria sull'Ascoli prima della sosta, puntano al secondo successo consecutivo per insidiare la capolista Lazio, impegnata in casa del Crotone.

Il programma dell'11^ giornata:

Ascoli - Perugia

Cosenza - Benevento

Crotone - Lazio

Napoli - Lecce

Roma - Frosinone

Salernitana - Reggina

Riposa: Ternana

La classifica:

Lazio 22

Roma 21

Benevento 21

Lecce 21

Napoli 20

Perugia 13

Cosenza 13

Frosinone 9

Reggina 9

Crotone 9

Salernitana 7

Ternana 4

Ascoli 1