Under 17, il big match Lazio - Benevento promette spettacolo Capitolini e sanniti si affronteranno domani pomeriggio: in palio il primo posto

Il big match di giornata nel campionato under 17 è quello tra Lazio e Benevento. Nella capitale si affronteranno la prima e la seconda della classe, con la Strega che vuole fortemente tentare l'impresa per balzare nuovamente al comando della classifica. Non sarà affatto semplice, considerato che i biancocelesti sono una formazione di grande spessore che ha dato vita a un rendimento importante. All'andata fu la truppa di Rocco a conquistare l'intera posta in palio, al termine di un incontro ricco di gol e di emozioni. Tutto lascia presagire che ci saranno anche questa volta, a partire dalle 15 di domani.

Il programma della 5^ giornata di ritorno:

Crotone - Roma

Lazio - Benevento

Lecce - Perugia

Napoli - Cosenza

Reggina - Frosinone

Ternana - Ascoli

Riposa: Salernitana

La classifica:

Lazio 33

Benevento 31

Roma 30*

Lecce 25*

Napoli 25

Cosenza 25

Perugia 20*

Crotone 16*

Frosinone 13*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 5

Ascoli 3*

*una partita in meno