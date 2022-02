Under 17, la Lazio si aggiudica il big match col Benevento Gara ricca di emozioni. La decide un gol di Zazza

Lazio: Renzetti, Casonato, Milani, Di Porto (13'st Nazzaro), Zazza (22'st Petrucci), Petta, Cannatelli, Plica, Della Sandra (1'st Brasili), Bigotti (36'st Di Biagio), Di Nunzio. A disp.: Polidori, Giranelli, Shehu. All.: D'Urso

Benevento: Esposito, Di Martino, Zarrillo (17'st Manzi), Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (17'st De Gennaro), Pengue (22'pt Ballirano), Perlingieri, Carriola (42'st Signorelli), Francescotti. A disp.: Scarpato, Volpe, Galietti, Vitale, Brugognone. All.: Rocco

Arbitro: Aronne di Roma 1

Assistenti: Ceci e De Lucia di Frosinone

Marcatori: 3'pt Di Nunzio (L), 11'pt Cannatelli (L), 27'pt e 44'pt Francescotti (B), 17'st Zazza (L)

Gara ricca di gol e di emozioni quella andata in scena a Roma tra Lazio e Benevento, prima e seconda della classe nel girone C del campionato under 17. La partenza dei padroni di casa è stata positiva, grazie ai due gol realizzati da Di Nunzio e Cannatelli al 3' e all'11. La reazione del Benevento è stata importante, tanto che i giallorossi sono riusciti a pareggiare i conti prima della fine di frazione grazie a una doppietta di Francescotti. Nella ripresa la Lazio prima ha fallito un calcio di rigore con Milani, poi ha siglato il gol della vittoria al 17' con Zazza. Per la Strega è la seconda sconfitta stagionale. Nella prossima giornata si cercherà il riscatto all'Avellola contro la Reggina.

I risultati della 5^ giornata di ritorno:

Crotone - Roma domani

Lazio - Benevento 3-2

Lecce - Perugia domani

Napoli - Cosenza domani

Reggina - Frosinone domani

Ternana - Ascoli domani

Riposa: Salernitana

La classifica:

Lazio 36

Benevento 31

Roma 30*

Lecce 25*

Napoli 25

Cosenza 25

Perugia 20*

Crotone 16*

Frosinone 13*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 5

Ascoli 3*

*una partita in meno