Under 17, Benevento: una doppietta di Buccoliero stende la Vis Pesaro Terza vittoria consecutiva conquistata dalla squadra di Carbone

Benevento-Vis Pesaro 2-0

Benevento: Marino; Rossi (35'st Puca), Masi (30'st Cerciello), Squillante, Zanni, Nonga, Borrelli, De Martino (30'st Sasso), Nurcato, Santucci, Frasca (18'st Buccoliero). A disp.: Angellotto, Perone, Giorgione, Monticelli, De Stefano. All.: Carbone

Vis Pesaro: Tatò; Reviele, Fraternale, Fraternali, Cecchetti, Innocenti (19'st Iri), Branchesi (19'st Pieri), Mariani (13'st Martinelli), Matelicani (28'st Macera), Bonazzoli, Bontempi (1'st Magi). A disp.: Gagliardi, Montella. All.: Varriale

Arbitro: Ceccarelli di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Ciannarella di Napoli e Oliviero di Ercolano.

Marcatori: 23'st e 37'st Buccoliero (B)

Terza vittoria consecutiva per l'under 17 del Benevento che ha piegato la Vis Pesaro con il punteggio di 2-0. A decidere il match giocato all'Avellola è stato Buccoliero, autore di una doppietta. Il giovane calciatore giallorosso ha prima sbloccato il risultato al 23' della ripresa, per poi raddoppiare al 37'. La truppa di Carbone si conferma al secondo posto in classifica e nella prossima giornata farà visita alla capolista Ancona, a punteggio pieno con sette successi ottenuti nelle prime sette giornate.