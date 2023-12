Under 17, 4 gol alla Casertana: il Benevento è primo in classifica Settima vittoria consecutiva della squadra di Carbone che supera l'Ancona

Benevento-Casertana 4-2

Benevento: Marino, Rossi (12'st Masi), Battista (28'st Giorgione), Squillante, Zanni, Nonga (28'st Puca), Sasso (28'st De Stefano), Borrelli, Frasca (12'st Nurcato), Santucci (28'st Monticelli), De Martino (38'pt Buccoliero). A disp.: Di Lauro, Mesisca. All.: Carbone

Casertana: Merola, Basile (44'st Esposito), Tarantino (35'st Di Chiara), Vergara, Natale, Gigliofiorito, Anatriello (1'st Profenna), Guli (20'st Portolano), Di Caterino (44'st Zaino), Del Gaudio (35'st Esposito), D'Angelo. All.: Simeoli, Profenna, Grasso. All.: Stendardo

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Assistenti: Guerra di Nola e Torraco di Salerno

Marcatori: 2'pt De Martino, 6'pt Zanni, 7'pt Frasca, 35'pt D'Angelo, 22'st Nurcato, 48'st Portolano

L'under 17 del Benevento è prima in classifica. I giallorossi hanno superato l'Ancona che quest'oggi osservava il turno di riposo individuale. I ragazzi di Carbone hanno conquistato la settima vittoria consecutiva contro la Casertana, schiantando i falchetti con il risultato di 4-2. Nel giro di sette minuti, il Benevento ha realizzato tre reti con De Martino, Zanni e Frasca. La Casertana ha accorciato le distanza dopo trentacinque minuti con D'Angelo, ma i giallorossi nella ripresa hanno trovato il poker al 22' con Nurcato. A pochi istanti dal triplice fischio, Portolano ha siglato la seconda rete degli ospiti. La vittoria, come detto, ha permesso alla Strega di balzare al comando della classifica, superando l'Ancona. Nella prossima giornata, i sanniti saranno di scena a Latina per consolidare il primo posto.