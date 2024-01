Benevento, il weekend del settore giovanile: l'under 17 torna al primo posto Vittoria per l'under 15 contro il Foggia. Pari della 16 in casa della Turris

L'under 17 del Benevento ha riagganciato il primato dopo la vittoria conquistata all'Avellola contro il Foggia. I giallorossi si sono imposti per 4-2, grazie alle reti messe a segno da Sasso, Nurcato, Santucci e De Martino. Il pareggio dell'Ancona contro il Latina ha permesso alla squadra di Grande di piazzarsi nuovamente al comando.

Pareggio dell'under 16 nel derby giocato contro la Turris. Il risultato finale è stato di 2-2, con i giallorossi che sono stati ripresi dai corallini a dieci minuti dalla fine. Per il Benevento sono andati a segno Iuliano e Scalici. Successo per l'under 15 di Piscitelli che si è imposta per 3-0 sul Foggia, con marcature di Amico, Limatola e Puca.

Classifica under 17: Benevento e Ancona 32, Monterosi 26, Latina 25, Pescara 24, Perugia 23, Foggia 22, Gubbio e Arezzo 21, Cerignola 17, Fermana 14, Pineto 10, Vis Pesaro e Casertana 9, Recanatese 7.

Classifica under 16: Ancona 25, Avellino 24, Benevento e Perugia 22, Turris e Pescara 20, Juve Stabia 17, Fermana 10, Arezzo e Taranto 8, Sorrento e Vis Pesaro 4.

Classifica under 15: Arezzo e Perugia 32, Monterosi 31, Pescara 30, Benevento 27, Latina 20, Cerignola 19, Foggia 17, Ancona 16, Vis Pesaro, Pineto e Recanatese 15, Casertana 12, Gubbio 10, Fermana 0.