Under 17, 1-1 amaro per il Benevento con il Latina (FOTO E VIDEO) I pontini segnano il gol del pareggio a pochi istanti dalla fine del match

Benevento-Latina 1-1

Benevento: Tagliente, Di Mauro (36' Maione), Pane, Carandente (1'st Pirozzi), Colella, Jerradi (45'st Aldi), Lo Russo (45'st Migliaccio), Viscovo, Amico (10'st Cammarota), De Benedetto (36'st D'Urzo), Perfetto (1'st Petrizzo). A disp.: Leone, Spinesi. All.: Schiavi

Latina: Tattoni, Iacobelli (28'st Rossi), Parente, Papa (19'st Caramanica), Caciotti (28'st Pantalone), Palomba, De Riggi (10'st Tomassetti), Degli Stefani, Corvino (10'st Lissoni), Argentino (28'st Baltag), Cucchi (19'st Di Raimo). A disp.: Multisanti, Montesano. All.: Ciciotti

Arbitro: Mozzi di Caserta. Assistenti: Oliviero di Ercolano e Bergamo di Frattamaggiore

Marcatori: 6'st Petrizzo, 49'st Parente

Note: Espulsi al 50'st Cammarota e Lissoni

Pareggio tra Benevento e Latina nella terza giornata del campionato under 17. Le due squadre si affrontano a viso aperto, dando vita a un primo tempo in cui si sono studiate a fondo, concedendo pochissimo. Il Latina chiude bene gli spazi, con il Benevento di Schiavi che non riesce a trovare il varco giusto nella fitta maglia della retroguardia pontina. Nella ripresa, le squadre si aprono e danno vita a un confronto emozionante e ricco di occasioni. Amico da buona posizione spara alto. È il preludio al gol, messo a segno da Petrizzo per il vantaggio giallorosso. Il Latina non resta a guardare e scheggia la traversa con Parente. Il Benevento cerca in tutti i modi di mettere a segno il 2-0, ma deve fare i conti anche con Tattoni che compie una serie di interventi importanti. Il Benevento va vicinissimo al raddoppio con Lo Russo, ma colpisce il palo. Nel finale, a pochi istanti dal triplice fischio, il Latina trova il pareggio firmato da Parente che porta il risultato sul definitivo 1-1. Tanta amarezza in casa giallorossa dopo la mancata vittoria. Il campionato, adesso, si ferma per un turno di riposo. La squadra di Schiavi tornerà in campo il 12 ottobre, quando affronterà il Cerignola in trasferta.