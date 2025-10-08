Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: le under 17 e 15 a Cerignola Riposa la formazione Primavera allenata da Floro Flores

Si prevede un altro weekend intenso per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Riposerà la formazione Primavera, mentre le under 17 e 15 saranno di scena a Cerignola. L'under 16, invece, giocherà in trasferta a Campobasso.

Settore giovanile, le classifiche:

Primavera 2: Pisa e Pescara 10, Empoli 9, Bari, Ascoli e Monopoli 7, Benevento, Avellino e Spezia 6, Perugia 5, Catanzaro 4, Salernitana e Cosenza 3, Crotone e Ternana 2, Palermo 1.

Under 17: Benevento e Pineto 7, Ternana, Ascoli, Gubbio, Campobasso e Casertana 6, Latina 4, Perugia e Cerignola 3, Guidonia 2, Sambenedettese 1, Foggia e Pianese 0.

Under 16: Benevento 6, Casarano 4, Latina, Casertana, Altamura, Picerno e Monopoli 3, Campobasso, Giugliano e Pineto 1, Sorrento 0.

Under 15: Benevento e Perugia 9, Guidonia e Pineto 7, Campobasso, Casertana e Ascoli 4, Ternana, Gubbio e Latina 3, Sambenedettese 2, Cerignola, Pianese e Foggia 1.