Under 17, Benevento esagerato: sei reti rifilate all'Ascoli La squadra di Schiavi ha dominato in terra marchigiana

Ascoli-Benevento 0-6

Ascoli: Angeletti, Conestà, Ciabattoni (1'st 14)(10'st 15), Di Mattia, Diamanti F., Diamanti T., Cucco (1'st 13), Di Giammatteo (36'st 18), Boni, Aloisi (1'st 17), Ripa. A disp.: Chionne, Curzi. All.: Ionni

Benevento: Tagliente, Maione (30'st 13), Pane, Carandente, Picardi (15'st 14), Jerradi, Lo Russo (12'st 17), Baldacci (15'st 15), Amico (30'st 20), De Benedetto (30'st 16), Pirozzi (30'st 19). A disp.: Chiarello, Petrizzo. All.: Schiavi

Arbitro: Ubaldi di Fermo. Assistenti: Petrella di San Benedetto del Tronto e Arcangeli di Fermo

Marcatori: 9'pt e 36'pt Amico, 17'pt, 39'pt e 40'pt Lo Russo, 15'st De Benedetto

Vittoria esagerata da parte dell'under 17 del Benevento che ha rifilato ben sei reti all'Ascoli, nel match disputato questo pomeriggio in terra marchigiana. I giallorossi hanno dilagato nel primo tempo, nel corso del quale hanno realizzato cinque marcature, con una doppietta di Amico e una tripletta di Lo Russo. A siglare il definitivo 6-0 è stato De Benedetto, al 15' della ripresa. I giallorossi torneranno in campo domenica prossima, quando all'Avellola ci sarà il big match con la Ternana.