Under 17, Benevento-Ternana 1-2: gli highlights del match

Benevento-Ternana 1-2
Benevento: Tagliente, Maione (14'st Di Mauro), Pane, Carandente, Picardi (1'st D'Urzo), Jerradi, Lo Russo (30'st Migliaccio), Porta (14'st Petrizzo), Amico (30'st Spinesi), De Benedetto (39'st Cocuzzo), Pirozzi (30'st Perfetto). A disp.: Chiariello. All.: Schiavi
Ternana: Bonifazi, Palombi, Rosati S., Iacovacci, Camozzi, Cerquaglia, Piccolo (42'st Inches), Glandarelli, D'Onofrio (30'st Nepi), Ponziani (37'st Martino), Rosati L. (37'st Fiorentini). A disp.: Vagnoli, Forni, Mustafovovki, Fahmi, Ciuffa. All.: Fazio
Arbitro: Aprile di Caserta. Assistenti: De Risi e Vanacore di Castellammare di Stabia
Marcatori: 11'pt Picardi, 25'pt Glandarelli, 1'st Ponziani
Note: Espulso al 48'st Tagliente
Sconfitta per l'under 17 del Benevento nel match giocato all'Avellola contro la Ternana. I giallorossi partono con il piede giusto e dopo undici minuti passano in vantaggio con il gol messo a segno da Picardi. La formazione di Schiavi si fa vedere poco dopo con De Benedetto, ma trova l'opposizione di Bonifazi. La Ternana trova il pareggio al 25' con Glandarelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Benevento risponde con Lo Russo, ma la conclusione va alta. Per la Ternana ci prova Cerquaglia in semi rovesciata, ma Tagliente risponde presente. Poi per il Benevento Amico va di testa, ma Bonifazi devia in angolo. Lo stesso Amico, su assist di Porta, spara alto da pochi passi. Nella ripresa, la Ternana passa subito in vantaggio con un gol messo a segno da Ponziani. Il Benevento cerca in tutti i modi il pareggio, poi si fa vedere la Ternana con Piccolo, ma Tagliente si oppone. Subito dopo Amico, in contropiede, spreca una buona occasione. Nel finale, il Benevento chiude in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Tagliente per un tocco di mano fuori area. Termina 1-2 per la Ternana, con il Benevento che è costretto a ingoiare l'amarezza della seconda sconfitta stagionale.