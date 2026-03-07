U17, Schiavi: "Siamo ancora in gioco, ma i ragazzi devono ritrovare l'umiltà" Le parole del tecnico che guida la formazione giovanile del Benevento Calcio

Non è un momento facile per l'under 17 del Benevento che è in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Guidonia e Campobasso. I giallorossi sono fuori dalle prime quattro, al momento. Il tecnico Schiavi ha suonato così la carica in vista del match di domani con l'Ascoli: "Ciò che stiamo pagando, spesso e volentieri, sono gli errori dei singoli e su questo dobbiamo lavorare. Penso che questa squadra debba ritrovare un po’ di umiltà e sono io il primo a dovergliela trasmettere. Mi prendo tutte le responsabilità per quello che sta succedendo e per i risultati, perché l’allenatore sono io. Però credo che i ragazzi debbano ritrovare quell’umiltà che, fino alla partita di Guidonia, ci aveva permesso di fare la differenza. Mancano sette partite, quindi ci sono ancora 21 punti a disposizione. Ripeto, molti ragazzi sono cresciuti sotto diversi aspetti e la società, da una parte, è molto soddisfatta perché l’obiettivo è portare il maggior numero possibile di giocatori pronti alla Primavera. Dall’altra parte, però, abbiamo anche il nostro obiettivo sportivo, che è quello di qualificarci ai play-off. Sono convinto che possiamo farcela, perché con 21 punti ancora in palio possiamo dire la nostra. È un campionato molto equilibrato: siamo tutti racchiusi in uno o due punti. Probabilmente è uno dei campionati più competitivi degli ultimi anni, guardando i risultati e il livello delle squadre. L’unica strada è il lavoro, lavorare sul campo, perché come dico sempre ai ragazzi il campo è l’unico vero giudice che ti mette davanti alla realtà. La realtà, oggi, dice che questo gruppo da due anni non riesce a qualificarsi e quindi i ragazzi devono iniziare ad assumersi le loro responsabilità. Parliamo di un’Under 17: hanno 17 anni, non sono più bambini. Il mio obiettivo è farli ragionare e comportare come una prima squadra, dove ognuno ha delle responsabilità. Indossano una maglia importante e fanno parte di un settore giovanile prestigioso; ricordo sempre loro che tanti ragazzi vorrebbero essere qui al loro posto. Il treno passa una volta sola. Per questo penso che dalla prossima partita metteremo in campo tutta la voglia e l’agonismo necessari, perché questo è un campionato molto combattuto. Domenica ci aspetta uno scontro diretto, ma sono fiducioso: dal punto di vista della prestazione i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo solo migliorare e limitare gli errori individuali che finora ci hanno penalizzato".