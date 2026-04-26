Under 17, Benevento sconfitto in casa del Perugia Discorso play off rimandato alla prossima giornata per i ragazzi di Schiavi

Perugia-Benevento 4-3

Perugia: Cataldi; Bisonni, Ciappi, Ragni, Santillo (22'st Minestrini), Pierangeli, Olimpieri, Ciarapica (35'st Ferdinandi), Iachini (35'st Burnelli), Raffaelli (47'st Piazza), Castellucci (11'st Calvà). A disp.: Cataldo, Auricchio, Bendini, Cirillo. All.: Anelli

Benevento: Sessa; Petrizzo, Liguori (15'st Pane), Viscovo, Picardi, Jerradi, Lo Russo (11'st Migliaccio), Carandente (11'st Martello), Amico (42'st Perfetto), De Benedetto (42'st Maione), Pirozzi. A disp.: Tagliente, Colella, Spinesi, Cammarota. All: Schiavi

Arbitro: Fanelli di Perugia. Assistenti: Codini e Guarino di Perugia

Marcatori: 1'pt De Benedetto (B), 4'pt Amico (B), 29'pt, 25'st, 45'st Raffaelli (P), 36'pt Pirozzi (B), 6'st Iachini (P)

Sconfitta per l'under 17 del Benevento in casa del Perugia. La partita era iniziata bene per i ragazzi di Schiavi, con le marcature di De Benedetto e Amico dopo quattro minuti di gioco che avevano messo in discesa la sfida. Il Perugia ha accorciato le distanze con Raffaelli, poi i giallorossi hanno siglato il 3-1 prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa, i grifoni hanno dato vita a una importante rimonta, con le due reti di Raffaelli e la marcatura di Iachini che hanno portato il punteggio sul definitivo 4-3. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Foggia all'Avellola: servirà una vittoria per centrare l'obiettivo della qualificazione ai play off.