Under 17, si parte subito con Benevento-Roma

Prima giornata col botto per l'under 17 del Benevento che aprirà le danze il prossimo 6 settembre, quando all'Avellola si presenterà la Roma. Per la truppa di Schiavi ci sarà subito un banco di prova importante, con il campionato che proseguirà con la trasferta di Catanzaro e il successivo confronto casalingo con l'Avellino. Di seguito, il calendario completo del Benevento allenato da Schiavi.
Under 17, esordio con la Roma
- Benevento-Roma
- Catanzaro-Benevento
- Benevento-Avellino
- Lecce-Benevento
- Fiorentina-Benevento
- Benevento-Frosinone
- Ascoli-Benevento
- Benevento-Palermo
- Benevento-Lazio
- Arezzo-Benevento
- Benevento-Empoli
- Juve Stabia-Benevento
- Benevento-Napoli