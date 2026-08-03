Under 17, si parte subito con Benevento-Roma

Esordio di fuoco per i giallorossi: ecco il calendario completo

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Benevento.  

Prima giornata col botto per l'under 17 del Benevento che aprirà le danze il prossimo 6 settembre, quando all'Avellola si presenterà la Roma. Per la truppa di Schiavi ci sarà subito un banco di prova importante, con il campionato che proseguirà con la trasferta di Catanzaro e il successivo confronto casalingo con l'Avellino. Di seguito, il calendario completo del Benevento allenato da Schiavi.

Under 17, esordio con la Roma

  1. Benevento-Roma
  2. Catanzaro-Benevento
  3. Benevento-Avellino
  4. Lecce-Benevento
  5. Fiorentina-Benevento
  6. Benevento-Frosinone
  7. Ascoli-Benevento
  8. Benevento-Palermo
  9. Benevento-Lazio
  10. Arezzo-Benevento
  11. Benevento-Empoli
  12. Juve Stabia-Benevento
  13. Benevento-Napoli 

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