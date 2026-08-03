Under 16 e 15, svelati i calendari: il Benevento debutterà contro la Fiorentina

Il cammino delle formazioni giallorosse allenate da Festa e Grande

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Benevento.  

Definito il cammino delle formazioni under 16 e 15. Come noto, le due formazioni osservano il medesimo calendario. Questo è un elemento di novità rispetto alla scorsa stagione, quando erano le under 17 e 15 ad avere lo stesso percorso, considerato che l'under 16, per le società di Serie C, è un campionato sperimentale. Il calendario riserva subito delle sorprese: all'esordio ci sarà la difficile trasferta con la Fiorentina, poi all'Avellola si presenterà l'Avellino. Il fischio d'inizio è programmato per il prossimo 13 settembre. 

Under 16 e 15, il calendario delle formazioni giallorosse

  1. Fiorentina-Benevento
  2. Benevento-Avellino
  3. Lecce-Benevento
  4. Benevento-Empoli
  5. Arezzo-Benevento
  6. Lazio-Benevento
  7. Benevento-Juve Stabia 
  8. Napoli-Benevento
  9. Benevento-Catanzaro
  10. Frosinone-Benevento
  11. Benevento-Palermo
  12. Benevento-Roma
  13. Ascoli-Benevento

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