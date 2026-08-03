Under 16 e 15, svelati i calendari: il Benevento debutterà contro la Fiorentina Il cammino delle formazioni giallorosse allenate da Festa e Grande

Definito il cammino delle formazioni under 16 e 15. Come noto, le due formazioni osservano il medesimo calendario. Questo è un elemento di novità rispetto alla scorsa stagione, quando erano le under 17 e 15 ad avere lo stesso percorso, considerato che l'under 16, per le società di Serie C, è un campionato sperimentale. Il calendario riserva subito delle sorprese: all'esordio ci sarà la difficile trasferta con la Fiorentina, poi all'Avellola si presenterà l'Avellino. Il fischio d'inizio è programmato per il prossimo 13 settembre.

Under 16 e 15, il calendario delle formazioni giallorosse