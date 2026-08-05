Benevento under 17, Comotti: "Pronto a fornire il mio contributo alla squadra" Il difensore è approdato in giallorosso dopo due anni vissuti al Genoa

È uno dei volti nuovi del settore giovanile del Benevento. Manuel Comotti ha cominciato il lavoro nella formazione under 16, dopo aver trascorso gli ultimi anni al Genoa. Il difensore è pronto a fornire il proprio contributo, mettendo in campo anche la propria esperienza maturata nei campionati dedicati alle società di Serie A e B. Queste le sue sensazioni dopo aver cominciato le sedute agli ordini di Schiavi: "Subito abbiamo creato un bel gruppo, stiamo lavorando in maniera positiva. Arrivo dal Genoa: sono stato due anni fuori e sono maturato molto. Quando sono venuto in prova ho avuto subito un bell’impatto, quella del Benevento è una realtà davvero importante. Mi hanno chiesto, visto che ho già giocato questo campionato, di essere un leader per la squadra e di fare bene quest’anno. La differenza non è tantissima, però si nota: in questo campionato c’è un’intensità maggiore e squadre molto competitive. Io cercherò di mettere a disposizione la mia forza fisica e la mia esperienza, con l’obiettivo di crescere tanto e migliorarmi sempre".