Under 17, il Benevento si impone ad Ascoli con una doppietta di Beyai I giallorossi danno continuità alla vittoria della scorsa giornata col Frosinone

Ascoli Benevento 1-2

Ascoli: Ferrazzoli (22'st Vivirè); Albanesi, Palomba, Cappella (14'st Ficuciello), Manfredini (14'st Teriaca), Iachini, Dell'Orso (43'st Narcisi), Mazza, Djoric (14'st Bocci), Catanzaro, Dell'Aglio (22'st Berardini). A disp.: Simonetti, Calvarese, Spano. All.: Gessa

Benevento: Porcelli; Lo Russo (32'st Cimmino), Ferretti, Martello, Comotti, Greco, Filiberti, Calabria, Schettino (28'st Cuomo), Sorbo, Beyai. A disp.: Festa, Ferraro, Aprovitola, Palumbo, Gargiulo, Bah, Silvestri. All.: Schiavi

Arbitro: Vinoso di Nola. Assistenti: Belogi di Ancona e Bianchi di Macerata

Marcatori: 9'pt Beyai (B), 21'pt Catanzaro (A), 10'st Beyai (B)

Importante vittoria per l'under 17 del Benevento che dà continuità al successo della scorsa giornata, maturato all'Avellola contro il Frosinone. La truppa di Schiavi si è imposta sul campo dell'Ascoli col punteggio di 2-1. Dopo il vantaggio giallorosso di Beyai, l'Ascoli ha pareggiato i conti al 21' con Catanzaro. Nella ripresa, dopo dieci minuti dal fischio d'inizio, Beyai ha siglato la marcatura del definitivo 2-1. Si tratta di un risultato che permette al Benevento di balzare a quota nove punti in classifica. Nella prossima giornata, i giallorossi saranno di scena all'Avellola contro i pari età del Palermo.