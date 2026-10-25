Under 16, il Benevento batte la Juve Stabia con le reti di Di Laora e De Vito Successo per i giallorossi guidati da Festa che balzano a quota nove punti in classifica

Benevento-Juve Stabia 2-1

Benevento: Nuzzo; Sansaro, Martinelli (38'st Sarracino), De Vito Andrea (38'st Mirra), Scapellato, Gargiulo, Licciardi (16'st Conte), Ronga, Di Laora, Nolé, Grosso La Valle (22'st Sepe). A disp.: Aruta Andrea, Circelli, De Feo, Bianco, Criscuolo. All.: Festa

Juve Stabia: Iazzetta; Carobene (19'st Nastasi), Perillo (38'st Donzelli), Baiano (29'st Prisiazhniuk), Todisco, Castiello (29'st De Prisco), Coni, Montariello (1'st Menale), Schetter (1'st Ferraioli), Giordano, Infante (29'st Bianco). A disp.: Aruta Antonio, De Biase. All.: Fici

Arbitro: De Paolis di Cassino. Assistenti: Forgione di Benevento e Marciano di Avellino

Marcatori: 18'pt Di Laora (B), 31'pt De Vito Andrea (B), 11'st Carobene (JS)

Importante successo conquistato dalla formazione under 16 del Benevento. La truppa di Festa è tornata alla vittoria nel derby giocato all'Avellola contro la Juve Stabia, chiuso con il punteggio di 2-1. I sanniti sono passati in vantaggio al 18' con un gol di Di Laora. Poi al 31' De Vito ha raddoppiato i conti. Nella ripresa, la Juve Stabia ha provato a reagire. Dopo tre minuti, le vespe non hanno sfruttato un calcio di rigore che è stato parato da Nuzzo su Perillo. Gli ospiti hanno accorciato le distanze all'11', ma non è bastato per evitare la sconfitta. Per il Benevento si tratta di tre punti importanti che gli permettono di balzare a quota nove punti in classifica. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la sosta. L'under 16 giallorossa tornerà in campo l'8 novembre, quando sarà di scena in casa del Napoli.