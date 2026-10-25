Under 15, poker del Benevento alla Juve Stabia: la Strega aggancia il 2^ posto Quarta vittoria consecutiva per i giallorossi allenati da Marco Grande

Benevento-Juve Stabia 4-1

Benevento: Fabi (34'st Boccia); Fasiello, Cuciniello (20'st Martone), Fortunato, Caruso, Gravina (34'st Del Vecchio), Ediahe (34'st Migliaccio), Di Casola (26'st Giannone), Lodi (26'st Crocifoglio), Giannattasio (20'st Cappello), Pinto (34'st Delli Carri).

A disp.: Fedele. All.: Grande

Juve Stabia: Pepe; D'Ambrosio (27'st Russo), Schiavone, Manfredi, Di Capua, Renzi, Cantarelli (27'st Carasta), Balsamo (9'st Sedia), Ferraro (17'st Esposito), Forastiere (27'st Senatore), Basile (17'st Ceriello). A disp.: Marzo, Bava, Santillo. All.: Canelli

Arbitro: Sarno di Ercolano. Assistenti: Falco di Nola e Maccaus di Avellino

Marcatori: 7'pt Di Casola (B), 13'pt Basile (JS), 21'pt Caruso (B), 31'pt Cuciniello (B), 27'st Pinto (B)

L'under 15 del Benevento mette le ali. La formazione guidata da Grande ha conquistato la quarta vittoria consecutiva contro la Juve Stabia, al termine del match che l'ha vista imporsi con il risultato di 4-1. Successo più che meritato per i giallorossi che dopo sette minuti di gioco sono passati in vantaggio con Di Casola. La Juve Stabia ha trovato il pareggio al 13' con un gran bel gol di Basile, ma poi la Strega ha preso il largo on le reti di Caruso, Cuciniello e Pinto. E' un risultato che proietta il Benevento al secondo posto, a tre lunghezze dalla capolista Napoli. E nella prossima giornata, in programma l'otto novembre, è in programma proprio in derby in terra partenopea tra gli azzurri e i giallorossi.