Non si giocherà il match tra Benevento e Lazio, inizialmente in programma nella giornata di domani. I capitolini hanno chiesto di spostare la partita, a causa della presenza in rosa di diversi elementi convocati nelle nazionali giovanili. Stabilita la data del recupero, fissata al prossimo 6 dicembre, con fischio d'inizio fissato alle ore 15:30, sul sintetico dell'Avellola. Rinviato per lo stesso motivo anche il match tra Roma ed Empoli.
Under 17, rinviata Benevento-Lazio: ecco quando si giocherà
Il match è valido per la nona giornata di campionato
Benevento.