Under 17, Benevento sconfitto dall'Empoli all'Avellola (VIDEO) Tanto rammarico in casa giallorossa, con la Strega che colpisce anche due pali

All’Avellola si gioca il match tra le formazioni under 17 di Benevento ed Empoli. La partita si mette in discesa per gli ospiti che dopo otto minuti passano in vantaggio con un gol di Crispino. L’Empoli accelera e si fa vedere con Capitoni, spedendo il pallone di poco fuori. Al minuto 20, punizione di Martello che viene fermata con il braccio da Mazzantini. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sorbo che mette a segno la marcatura del pareggio. È il momento di massima spinta del Benevento che sfiora il vantaggio con Beyaj, ma la palla finisce sul palo. A sfiorare il gol è anche Calabria che colpisce la traversa da poco passi. Nel momento migliore della Strega, arriva il raddoppio dell’Empoli. L’arbitro assegna un rigore per fallo di Porcelli, dal dischetto Petreni non lascia scampo al portiere giallorosso per il 2-1. Poco dopo Carotenuto si oppone a Filiberti. Nella ripresa, l’arbitro assegna un altro rigore all’Empoli per un presunto tocco di mano in area di Filiberti. Ma questa volta Porcelli vieta la gioia del gol a Menicagli, tenendo il risultato invariato. Il portiere giallorosso si oppone successivamente su Grisafi in due occasioni. Nel finale una punizione di Martello viene deviata in angolo, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Termina 2-1. L’Empoli espugna l’Avellola. Tanto rammarico per il Benevento che nella prossima giornata sfiderà la Lazio tra le mura amiche.