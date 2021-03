Under 16, vittoria in amichevole con la Lazio (LE FOTO) Decisivo un gol nel finale di Di Serio

Benevento – Lazio 3-2

Benevento: Esposito (20’st De Iulio), Di Martino (31’st Langellotto), De Gennaro (20’st Schettino), Carriola (1’st Izzo), Galietti (31’st De Barnardo), Volpe, Manzi (10’st Saviano), Pengue, Mazzucchiello (1’st Di Serio), Vitale (20’st Galletta), Signorelli (31’st Brugognone). All.: Rocco

Lazio: Renzetti (1’st Polidori), Casonato (22’st Giranelli), Petta (1’st Milani), Di Porto, Dutu, Iobbi (22’st Di Venanzio), Cannatelli (28’st Rossi), Oliva (1’st Nazzaro), Brasili (1’st Di Tommaso), Giubrone, Zanchetta (22’st Reddavide). All.: Terlizzi

Arbitro: Palmieri di Avellino

Assistenti: Donato di Battipaglia e Iandolo di Avellino

Marcatori: 16’pt Cannatelli (L), 22’pt Volpe (B), 6’st Milani su rig. (L), 23’st De Bernardo (B), 40’st Di Serio (B)

Probante test match disputato dall’under 16 del Benevento sul sintetico dell’Avellola. I giallorossi hanno affrontato i pari età della Lazio, in un confronto che si ripete dopo quello avvenuto poche settimane fa. Entrambi i tecnici hanno ruotato tutti gli uomini a disposizione, in un momento della stagione in cui i campionati sono fermi e attendono novità per quanto riguarda una possibile ripresa. La sfida è stata ricca di gol. A passare in vantaggio sono stati i capitolini al 16’ del primo tempo con Cannatelli. La risposta giallorossa è arrivata sei minuti dopo con Volpe che ha riequilibrato il risultato. Nella ripresa, con le formazioni quasi “rinnovate” dai cambi, il ritmo si è confermato piuttosto alto con la Lazio che si è riportata in avanti con un calcio di rigore trasformato da Milani. Il Benevento non è rimasto a guardare, tanto che al 23’ ha nuovamente pareggiato i conti con un gran gol di De Bernardo. A pochi minuti dalla fine, inoltre, Di Serio ha trovato la marcatura che ha permesso alla sua squadra di festeggiare il successo. Soddisfatto il tecnico Rocco per la prestazione offerta dai suoi ragazzi: “Abbiamo fatto – ha sottolineato il tecnico giallorosso – un’ottima prestazione contro un avversario molto forte. Ho effettuato nove cambi, in modo da permettere a tutti di giocare. Stiamo facendo un ottimo lavoro sotto tutti i punti di vista, in particolar modo sulla crescita dei ragazzi che per noi rappresenta l’obiettivo principale. Teniamo duro nonostante le difficoltà del momento. Ci inizia a pesare e non poco la mancanza di partite ufficiali, ma dobbiamo essere positivi per cercare di proseguire nel migliore dei modi il nostro cammino. Ci troviamo a un anno di distanza dalla chiusura di tutto. Per noi è la quinta partita in sette mesi, quindi ben vengano questi test per capire al meglio il momento e le difficoltà in vista di una possibile e tanto auspicata ripresa”.

Ricordiamo che questi match sono organizzati dalla Figc per permettere alle squadre di effettuare delle partite ufficiali nel periodo di sospensione del campionato, il quale è fermo dallo scorso 25 ottobre per via della pandemia.