Under 16 e 15, Benevento nel girone D La Figc ha diviso le 40 partecipanti in 4 gironi da 10

Pubblicati i gironi dei campionati under 16 e 15. C'è una novità rispetto al passato: la Figc ha deciso di dividere le quaranta squadre partecipanti in quattro gironi da dieci. Il Benevento è stato inserito nel gruppo D, composto dalle compagini del centro sud. In attesa dei calendari, l'esordio per entrambe è fissato al 26 settembre.

Ecco il girone:

Benevento

Cosenza

Crotone

Frosinone

Lazio

Lecce

Napoli

Reggina

Roma

Salernitana