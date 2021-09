Benevento, l'under 16 vince il trofeo Portici Decisivi i calci di rigore nella finalissima contro il Napoli

Nuova gioia stagionale per l'under 16 del Benevento che ha vinto la seconda edizione del trofeo Portici. I giallorossi hanno eliminato in finale i pari età del Napoli, al termine di un incontro molto combattuto. Dopo che la prima frazione si è chiusa sullo 0-0, nella ripresa sono passati in vantaggio i partenopei grazie alla marcatura realizzata da Pinzolo. La risposta dei sanniti è arrivata al 24', quando D'Ambrosio ha riportato il risultato in parità. Al termine dei tempi regolamentari, si è passati direttamente ai calci di rigore. Il Benevento ha trasformato i tiri dagli undici metri con Pellegrino, Carfora, Eletto e Patricelli. Il Napoli, invece, ha dovuto fare i conti con l'estremo difensore Salamone che ha parato ben due penalty, permettendo alla Strega di conquistare la vittoria finale.

Prosegue nel migliore dei modi il precampionato della truppa di Fusaro. L'esordio ufficiale avverrà il prossimo 26 settembre in casa del Frosinone.