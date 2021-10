Under 16, Benevento straripante: quattro gol al Cosenza (LE FOTO) Secondo successo consecutivo per la truppa di Fusaro

Benevento - Cosenza 4-0

Benevento: Gargiulo (26'st Simeoli), Umile (26'st Fastiggi), Polverino, Guerra, Politi (10'st Ruggiero), Eletto, Rucci (26'st D'Ambrosio), Pellegrino, Ciprio (15'st Patriceli), Carfora (10'st Rispoli), Fierro (15'st Galdo). A disp.: Napolitano, Varone. All.: Fusaro

Cosenza: Abruzzese, Salvino (10'st Raumonedi), Bevilacqua, Ferrari (1'st La Gatta), Cerra, Gravina (1'st Naccrato), Caruso, Muraca (1'st De Luca), Roseti, Delicato (29'st Paciola), Greco (29'st Porco). A disp.: Donato, Garritano. Sarpa. All.: Belmonte

Arbitro: Guida Di Torre Annunziata

Assistenti: Vernacchio e Di Minico di Ariano Irpino

Reti: 19'pt Fierro, 22'pt aut. Salvino, 37'pt Carfora, 5'st Ciprio su rig.

Roboante vittoria dell'under 16 del Benevento che all'Avellola ha sconfitto il Cosenza con il netto risultato di 4-0. Non c'è mai stata partita, con i giallorossi che hanno controllato la gara per tutti gli ottanta minuti di gioco. Il gol del vantaggio è arrivato al 19' del primo tempo e ha portato la firma di Fierro, autore di un bel tiro a giro da posizione defilata. Tre minuti dopo è arrivato il raddoppio, scaturito da una sfortunata autorete di Salvino. Al 37' la Strega ha messo in cassaforte la contesa con il solito Carfora. La ripresa è stata di totale gestione. Il poker è giunto al 5' attraverso un calcio di rigore trasformato da Ciprio. Per il Benevento è il secondo successo consecutivo che dà continuità all'importante risultato ottenuto a Frosinone. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la sosta: alla ripresa è in programma la trasferta di Lecce.