Under 16, una doppietta di Nurcato stende la Reggina Primo successo stagionale per la compagine guidata da Fusaro

Reggina - Benevento 1-2

Reggina: De Lorenzo, Malara (35'st Miseferi), Guerrisi, Veron, Zagaria R., Gatto P., Longo, Parafioriti (14'st Postorino), Cosentino, Gatto F. (24'st Putorti'), Maisano (1'st Nardo). A disp.: Lombardo, Zagaria L., Greco, Caruso, Panuccio. All.: Misti

Benevento: Marino, Masi, Cerciello, Borrelli (1'st Sasso), Zanni, Verza (12'st Nonga), Frasca (12'st De Stefano), De Martino (12'st Nurcato), Buccoliero (27'st Coppola), De Michele (41'st Giorgione), Santucci. A disp.: Angellotto, Falcone, Ambrosio. All.: Fusaro

Arbitro: Aliano di Reggio Calabria

Assistenti: Galluzzo di Locri e Mazza di Reggio Calabria

Marcatori: 15'pt Zagari R. (R), 16'st e 40'st Nurcato (B)

Primo successo stagionale per l'under 16 del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco della Reggina grazie a una doppietta di Nurcato. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 15' con una marcatura di Zagari R.. Nella ripresa la truppa di Fusaro ha ribaltato la situazione con le due reti messe a segno da Nurcato, entrato nella ripresa al posto di De Martino. Si tratta di un risultato importante per il Benevento contro una compagine che aveva vinto le prime due gare di campionato. Nella prossima giornata, in programma il 23 ottobre, la Strega ospiterà il Palermo all'Avellola.

I risultati della 3^ giornata:

Lazio - Bari 1-2

Palermo - Cosenza 2-0

Reggina - Benevento 1-2

Roma - Lecce 1-0

Salernitana - Frosinone 0-4

La classifica:

Roma 9

Frosinone 6

Lazio 6

Reggina 6

Lecce 6

Bari 6

Palermo 3

Benevento 3

Salernitana 0

Cosenza 0