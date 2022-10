Under 16, terza vittoria consecutiva: il Benevento espugna Salerno I giallorossi festeggiano il successo nel derby

Salernitana - Benevento 1-3

Salernitana: Palazzo, Negro (32'st Catuogno), Farina (26'st Palladino), Barraco (23'st Gasparro), Basile (32'st Romano), Nunzianta, Cafaro, Migliore (23'st Trezza), D'Addio, Flaminio (1'st Cantisani), Chietti. A disp.: Cafarelli, Farina M., D'Amore. All.: Landi

Benevento: Marino, Masi, Cerciello (40'st Puca), Santucci, Zanni, Nonga (40'st Squillante), De Stefano (35'st Diez), De Martino (40'st Ambrosio), Coppola (12'st Nurcato), De Michele (12'st Frasca), Sasso. A disp.: Verdicchio, Falcone, Giorgione. All.: Fusaro

Arbitro: Matrone di Torre del Greco

Assistenti: Rocco di Castellammare di Stabia e Pipola di Ercolano

Marcatori: 10'pt Santucci su rig. (B), 37'pt De Michele (B), 1'st Cafaro (S), 40'st Frasca (B)

Note: Espulso al 44'st Trezza (S)

Terza vittoria consecutiva per il Benevento che ha violato il terreno di gioco della Salernitana. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo dieci minuti grazie a un calcio di rigore trasformato da Santucci. Al 37' è arrivato il raddoppio firmato da De Michele. Nella ripresa la Salernitana ha subito accorciato le distanze con Cafaro, ma Frasca ha chiuso definitivamente la contesa a pochi minuti dal triplice fischio dell'arbitro. L'under 16 di Fusaro balza a quota nove punti in classifica: nella prossima giornata ci sarà il big match con la Lazio sul sintetico dell'Avellola.

I risultati della 5^ giornata:

Frosinone - Bari 1-0

Lazio - Cosenza 7-2

Palermo - Lecce 2-4

Reggina - Roma 1-3

Salernitana - Benevento 1-3

La classifica:

Roma 12

Frosinone 12

Lazio 9

Reggina 9

Lecce 9

Benevento 9

Bari 9

Palermo 3

Salernitana 1

Cosenza 1