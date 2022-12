Under 16, uno sfortunato autogol condanna il Benevento La truppa di Fusaro chiude il girone d'andata con una sconfitta

Bari - Benevento 1-0

Bari: Di Toma, Albo, De Pinto (16'st Spadavecchia), Sassarini, Liso (34'st Montuori), D'Elia, Campanelli, Palumbo (16'st Suriano), Montani (16'st Labianca), Polito (7'st Buonsante), Dimola (34'st Lamacchia). A disp.: Sanrocco, Minoia, Laggiard. All.: Anaclerio

Benevento: Marino, Masi, Malafronte (20'st Cerciello), Santucci, Zanni, Nonga, De Stefano (20'st Frasca), De Martino, Nurcato, De Michele (30'st Borrelli), Sasso. A disp.: Nigro, Puca, Verza, Falcone, Diez, Giorgione. All.: Fusaro

Arbitro: Ragno di Molfetta

Assistenti: Gagliardi e Lanzellotti di Molfetta

Marcatore: 38'st aut. Masi (BA)

Termina con una sconfitta il girone d'andata dell'under 16 del Benevento. I giallorossi sono stati puniti nel finale a causa di uno sfortunato autogol di Masi. La compagine guidata da Fusaro arriva al giro di boa al sesto posto e con tredici punti in classifica. Per il campionato è previso un mese e mezzo di stop: si riprenderà il 22 gennaio per la prima giornata del girone di ritorno.

I risultati della 9^ giornata:

Bari - Benevento 1-0

Cosenza - Lecce 2-3

Frosinone - Roma 0-0

Lazio - Reggina 2-1

Salernitana - Palermo 0-3

La classifica:

Roma 22

Frosinone 19

Lazio 16

Bari 16

Reggina 15

Benevento 13

Lecce 12

Palemro 9

Cosenza 5

Salernitana 4