Benevento, l'under 16 batte il Lecce all'Avellola Tre punti importanti per la compagine guidata da Fusaro

Benevento-Lecce 3-1

Benevento: Marino; Masi, Malafronte (37'st Cerciello), Nonga (37'st Verza), Zanni, Borrelli (8'st Nurcato), Sasso, Santucci, Frasca (37'st Coppola), De Michele (25'st De Stefano), De Martino (37'st Diez). A disp.: Angellotto, Puca, Giorgione. All.: Giuseppe Fusaro

Lecce: Ferilli; Attanasio (18'st Lombardi), Pertoso (18'st De Filippis), Sasso, Mutisi (12'st Dell'Anna), Ricercato, Spinelli (33'st Paglialunga), Di Pasquale (12'st Perrone), Ria, Leo, Zanotel (33'st Portaccio). A disp.: Pezzella, Lattante, Galeota. All.: Marocco

Arbitro: Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Tallarico e Pipola di Ercolano

Marcatori: 7'pt su rig. Spinelli (L), 41'pt De Michele (B), 11'st Nurcato (B), 38'st su rig. Frasca (B)

Importante vittoria per l'under 16 del Benevento nel match disputato all'Avellola contro il Lecce. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo sette minuti grazie a un rigore realizzato da Spinelli. La truppa di Fusaro ha pareggiato i conti sul finire di frazione con De Michele, per poi prendere il largo con Nurcato e Frasca (su rigore) nella ripresa, chiudendo la contesa con il definitivo 3-1. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la capolista Roma in trasferta.

Under 16, i risultati della 10^ giornata:

Bari-Salernitana 2-2

Benevento-Lecce 3-1

Cosenza-Roma 1-0

Frosinone-Reggina 0-0

Lazio-Palermo 1-1

La classifica:

Roma 22

Frosinone 20

Bari 17

Lazio 17

Benevento 16

Reggina 16

Lecce 12

Palermo 10

Cosenza 8

Salernitana 4