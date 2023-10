Under 16, reti bianche tra Juve Stabia e Benevento Rammarico per i giallorossi che hanno fallito un calcio di rigore

Juve Stabia-Benevento 0-0

Juve Stabia: Ardolino, De Simone, Munucci (29'st Torino), Petrlic, Amelio, Avvisato, Di Domenico (16'st Calabrese), Primiceno, Balzano, Palermo (35'st Malafronte), Ponte (16'st D'Angelo). A disp.: De Gennaro, Cepollaro, Paolini, Russo, Chiacchio.

Benevento: Luongo, Kwete, Correra (29'st Di Martino), Infante (1'st Scalici), D'Ambrosio, Pisani, Cuozzo (13'st Iuliano), Del Gaudio (29'st Iasevoli), Soprano, Matrone, Cerbone (1'st Giugliano). A disp.: Angellotto, Formicola, Russo, Errico.

Arbitro: Pugliese di Frattamaggiore. Assistenti: Arenaccio e Sinagra di Frattamaggiore

Reti bianche nel derby tra le compagini under 16 di Juve Stabia e Benevento. C'è rammarico per i giallorossi che a pochi minuti dalla fine hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio con un calcio di rigore, ma c'è stato l'errore di Giugliano che non ha schiodato il punteggio dallo 0-0. Per il Benevento, comunque, è il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio all'esordio con la Vis Pesaro e il successo interno con l'Arezzo. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno il Taranto all'Avellola.

Settore giovanile, le altre gare in programma

Ha riposato la compagine Primavera che tornerà in campo nel prossimo weekend contro il Pescara all'Avellola. Domani saranno di scena le formazioni under 17 e under 15, entrambe in campo contro la Recanatese tra le mura amiche.