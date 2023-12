Under 16, il Benevento rifila quattro reti all'Ancona e si avvicina al primato Termina con una importante vittoria il 2023 della squadra di Iuliano

Benevento-Ancona 4-1

Benevento: Luongo, Kwete, Pisani, Del Gaudio (36'st Infante), D'Ambrosio, Formicola, Cuozzo (19'st Cerbone), Scalici (36'st Russo), Soprano (31'st Iasevoli), Giugliano (36'st Iuliano), Matrone (31'st Bosso). A disp.: Angellotto, Di Martino, Errico. All.: Iuliano

Ancona: Talozzi, Pecci (15'st Romitelli), Langella, Calvari (31'st D'Alesio), Balzani, Gutanu, Morichetta (36'st Massini), Machedon (1'st Domesi), Ugolini (31'st Canori), Maraschio (36'st Giuliodori), Cacciari (15'st Umanets). A disp.: Antonini, Beccacece. All.: Tubaldi

Arbitro: Mele di Avellino. Assistenti: Napoletano di Avellino e Scognamiglio di Caserta

Marcatori: 4'pt Formicola (B), 14'pt Cuozzo (B), 28'pt Maraschio (A), 1'st Soprano (B), 21'st Giugliano su rig. (B)

Terza vittoria consecutiva per l'under 16 del Benevento che all'Avellola ha chiuso la pratica Ancona con il netto risultato di 4-1. La squadra di Iuliano si è aggiudicata il big match di giornata e si avvicina al primato della classifica, attualmente occupato da Perugia e Ancona e distante soltanto un punto. Dopo quattordici minuti, i giallorossi erano in avanti di due reti grazie alle marcature di Formicola e Cuozzo. Al 28' è arrivato il gol di Maraschio per gli ospiti che ha accorciato le distanze. Il Benevento ha preso il largo nella ripresa, quando Soprano e Giugliano hanno portato il punteggio sul definitivo 4-1. Termina il 2023 dell'under 16 che tornerà in campo il prossimo 14 gennaio, quando si recherà in trasferta a Torre del Greco.