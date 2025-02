Under 16, tre reti del Benevento alla Casertana La squadra di Fusaro si consolida in testa alla classifica

Casertana-Benevento 0-3

Casertana: Schiedo, Incarnato, Rizzo (36'st Mele), Di Penta (36'st Loffredo), Marzialeti, Jerradi, Pirozzi (18'st Vitale), Criscuolo, Esposito, Chiavelli (20'st Musella), Bervicato (18'st Maiello). A disp.: Di Lauro, Montano, Zampella, Rivieccio. All.: Canelli

Benevento: Chiariello, Di Mauro (14'st Aldi), Pane (30'st D'Urzo), Di Cicco, Colella, Piscitelli, Migliaccio (24'st Girolamo), Viscovo (14'st Carandente), Petrone (30'st Puca), De Benedetto (24'st Amico), Lo Russo (14'st Perfetto). A disp.: Leone, Cocuzzo. All.: Fusaro

Arbitro: Masucci di Napoli. Assistenti: Esposito e Rubano di Battipaglia

Marcatori: 18'st e 35'st Perfetto, 22'st De Benedetto

L'under 16 di Fusaro ha ottenuto una importante vittoria nel recupero del derby giocato contro la Casertana. Il Benevento si è imposto con il risultato di 3-0, grazie alla doppietta realizzata da Perfetto e al gol di De Benedetto, giunti tutti nel corso del secondo tempo. Per i giallorossi è una vittoria di grande importanza, soprattutto perché gli permette di consolidarsi in testa alla classifica con un vantaggio di tre punti su Perugia e Ascoli, dopo la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa della Turris. Nella prossima giornata, in programma il nove febbraio, ci sarà la Ternana all'Avellola.

Under 16, la classifica:

Benevento 33

Ascoli 30

Perugia 30

Ternana 28

Sorrento 26

Latina 24

Pineto 23

Pescara 19

Avellino 18

Casertana 13

Turris 11

Giugliano 11

Picerno 2