Under 16, il Benevento batte il Monopoli con un gol di Martello (FOTO E VIDEO) Secondo successo consecutivo in campionato per la formazione guidata da Leone

Benevento-Monopoli 1-0

Benevento: Porcelli, Marciano, Coppola (27'st Silvestri), Martello, Cuomo M. (1'st Triestino), Vitelli, Ferretti, Porta (27'st D'Auria), Esposito V. (21'st Cornacchione), Calabria (8'st Fontana), Biancolino (8'st Sorbo). A disp.: Esposito F., Fierro, Cuomo F.. All.: Leone

Monopoli: Soldano F.; Cesarino (27'st Fiore), Pascariello G., Colella, Azzariti, Dilernia, Garofalo (1'st Curlo), Pascariello F. (35'st Rizzi), Fera (14'st Stragapede), Di Tullio (1'st Sodano), Ippolito. A disp.: Chimenti, Sette, Garofalo, Di Mario. All.: Clementini

Arbitro: De Dominicis di Ariano Irpino. Assistenti: Rescigno di Nocera Inferiore e Ballante di Avellino

Marcatore: 19'st Martello

Seconda vittoria consecutiva per la formazione under 16 del Benevento che all'Avellola ha battuto di misura il Monopoli. Le prime fasi del match sono state equilibrate, con i giallorossi che con il passare dei minuti hanno preso sempre più metri, creando i presupposti per gonfiare la rete. Ci va è andato vicino Calabria sugli sviluppi di un corner, ma è arrivata l'opposizione di Soldano. Calabria ci ha riprovato poco dopo, ma ha sparato alto da buona posizione. Nella ripresa, Martello ha pescato dal cilindro una conclusione imperdibile che ha mandato il Benevento in vantaggio, dopo diciannove minuti dall'inizio del secondo tempo. Poi Colella ha commesso fallo in area ai danni di Sorbo, con l'arbitro che ha assegnto il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato lo stesso Sorbo, ma ha colpito il palo. I minuti finali sono stati di gestione per il Benevento che ha fatto scorrere via il tempo fino al triplice fischio finale, che gli ha consegnato tre punti importanti.