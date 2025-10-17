Benevento Under 16, I convocati di Leone per la sfida col Giugliano La partita è in programma domenica alle 11 al Centro Sportivo Avellola

Al termine della seduta di allenamento, il tecnico Jacopo Leone ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la gara contro il Giugliano in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 11:00, presso il Centro Sportivo "Avellola" di Benevento.

Portieri: Esposito, Porcelli.

Difensori: Vitelli, Cimmino, Aprovitola, Triestino, Cuomo M., Fierro.

Centrocampisti: Ferretti, Calabria, Martello, D'Auria, Di Nardo, Porta, Silvestri.

Attaccanti: Biancolino, Esposito, Sorbo, Cuomo F., Cornacchione.

La classifica del girone D Under 16

Benevento 9; Monopoli e Casertana 6; Pineto, Latina e Casarano 4; Team Altamura e Picerno 3; Giugliano 2; Campobasso 1; Sorrento 0