Under 16, il Benevento rifila un poker alla Casertana Successo per la formazione di Leone in casa dei falchetti

Casertana-Benevento 0-4

Casertana: Reccia, Incarnato, Mauro (28'st Scaldarella), Vollaro (12'st 20), Bernardi, Nappa (20'st Minichini), D'Ambra (20'st Sorrentino), Galiero (12'st Silvestro), Russo V., Russo F. (28'st Lo Russo), Iorio (12'st Piscopo). A disp.: Di Meo, Longo, Velotti.

Benevento: Porcelli, Triestino (1'st Cimmino), Aprovitola, Martello (12'st Fontana), Cuomo M. (15'st Fierro), Vitelli, Calabria (1'st D'Auria), Porta (19'st Di Nardo), Esposito V. (1'st Cornacchione), Sorbo (12'st Cuomo F.), Biancolino (19'st Mandato). A disp.: Esposito F.. All.: Leone

Marcatori: 14'pt e 29'pt Esposito V., 39'pt Sorbo, 18'st Biancolino

Netta vittoria per la formazione under 16 del Benevento che ha ottenuto la quinta affermazione consecutiva in campionato. La squadra allenata da Leone si è imposta con il risultato di 4-0, grazie alle reti messe a segno da Esposito V. (per lui una doppietta), Sorbo e Biancolino. I giallorossi si consolidano al comando della classifica. Nella prossima giornata non scenderanno in campo, a causa del turno di riposo individuale. Il Benevento tornerà in scena il 16 novembre, all'Avellola, contro il Picerno.